Aşk adasını karıştırdı! O düşünce Ekin Su'yu çılgına çevirdi

Türkiye'de pek çok dizide yer alan Ekin Su hem adadaki sıcak yakınlaşmaları hem de yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor! İngiltere'de yayınlanan ülkenin en çok izlenen showlarından olan Aşk Adası programına Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu damga vurmaya devam ediyor. Ödülü yaklaşık 1 milyon TL olan yarışmada fenomen Ekin Su "Beni en çok etkileyen şey beyin! Zeki, iyi sohbet edebildiğim birini arıyorum" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü..