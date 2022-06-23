Aşk adasını karıştırdı! O düşünce Ekin Su'yu çılgına çevirdi
İngiltere'de yayınlanan ülkenin en çok izlenen showlarından olan Aşk Adası programına Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu damga vurmuştu. Türkiye'de pek çok dizide yer alan Ekin Su hem adadaki sıcak yakınlaşmaları hem de yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor! Ödülü yaklaşık 1 Mİlyon TL olan yarışmada fenomen Ekin Su "Beni en çok etkileyen şey beyin! Zeki, iyi sohbet edebildiğim birini arıyorum" diyerek olay oldu..
Türkiye'de pek çok dizide yer alan Ekin Su hem adadaki sıcak yakınlaşmaları hem de yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor! İngiltere'de yayınlanan ülkenin en çok izlenen showlarından olan Aşk Adası programına Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu damga vurmaya devam ediyor. Ödülü yaklaşık 1 milyon TL olan yarışmada fenomen Ekin Su "Beni en çok etkileyen şey beyin! Zeki, iyi sohbet edebildiğim birini arıyorum" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü..
Çılgına döndü
İngiltere'de yayınlanan, ülkenin en çok izlenen ve konuşulan reality şovu Aşk Adası'nda Ekin Su Cülcüloğlu, ortalığı kasıp kavuruyor. Ünlü ismin son bölümde çılgına dönerek ettiği küfürler ise tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ödülü yaklaşık 1 Milyon TL
Aşk Adası (Love Island) 6 Haziran Pazartesi günü ekranlara geri döndü. Bir grup gencin bir adada olan villanın içinde romantizm arayışına girdiği programın ödülü yaklaşık 1 milyon TL.
Gerçek aşkı arıyorlar..
Programın kuralları ise oldukça ilginç. 12 yarışmacı bir adada bulunan villaya 'gerçek aşk'ı aramaları için yerleştiriliyor. Amaç, bu evden çift olarak çıkmak ve seyirciyi aşklarına inandırıp oy toplamak. Bunun için de yarışmacılar birbirinden ilginç ve zaman zaman müstehcen yollara başvurabiliyor.