Aşk acısı çekenler koşun! 7 saniye bunu yapın eski sevgiliniz geri dönsün!

Kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu olduğunu iddia eden Nazlı Bac'ın sosyal medyaya düşen bir videosu büyük ilgi gördü. 80 bin kişi tarafından takip edilen motivasyon konuşmacısı Nazlı Bac, sadece 7 saniyede eski sevgiliyi geri döndürme ritüelini gösterdi.