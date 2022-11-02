Aşk acısı çekenler koşun! 7 saniye bunu yapın eski sevgiliniz geri dönsün!
Sosyal medyanın hayatın bir parçası haline gelmesinin ardından yaşam koçu, motivasyon konuşmacısı sözlerini daha sık suyar hale geldik. Bir çoğumuzun ismini ilk kez duyduğu ve yaşam koçu olduğunu iddia eden Nazlı Bac'ın bu videosu ise aşk acısı çekenlere derman olacak...
Kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu olduğunu iddia eden Nazlı Bac'ın sosyal medyaya düşen bir videosu büyük ilgi gördü. 80 bin kişi tarafından takip edilen motivasyon konuşmacısı Nazlı Bac, sadece 7 saniyede eski sevgiliyi geri döndürme ritüelini gösterdi.
Hataya Yeniden Başla kitabının da yazarın olan Nazlı Bac'ın bu videsou kısa süree viral oldu. Aşk acısı çeken, eski sevgilisinin dönmesini bekleyen birçok kişi bu ritüeli merak etti.
Peki neymiş bu eski sevgiliyi jet hızıyla geri döndürecek yöntem bakalım...
Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen bu videoya birbirinden komik yorumlar da geldi. Bazıları ya geri dönerse diyerek bunu denedi, bazıları ise Nazlı Bac ile fena kafa buldu...