Aşk 101'in Burcu'su paylaştı instagram sallandı! Erotik sahneleri olay olmuştu
Netflix'te yayınlanan 3. Türk dizisi olan AŞK 101 1. sezonu ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Liseli 5 gencin hikayesinin anlatıldığı dizi müstehcen sahneleri ile tepki çekse de en çok izlenen yapımlardan oldu. Dizide duru güzelliği ile dikkatleri çeken bir isim de dizinin Burcu Öğretmeni Pınar Deniz oldu.
Netflix üzerinden yayınlanan gençlik dizisi AŞK 101 son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Netflix'in 3. Türk dizisi olan Aşk 101 8 bölümlük 1. sezonu ile sosyal medyanın konusu oldu. Dizi, senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti. Özellikle dizinin Burcu Öğretmeni güzel oyuncu Pınar Deniz duru güzelliği ile tam not aldı.
Birbirinden farklı 17 yaşındaki 5 lise öğrencisinin okuldan atılmamak için bir araya gelmesini ve en sevdikleri öğretmeni Burcu'yu da işin içine katarak yaptıkları planı konu alan AŞK 101 bazı sahneleri ile izleyicinin tepkisini aldı.
1998 yılında geçen ve günümüze uzanan hikayesi ile binlerce yorum alan dizideki küfürlü sahneler, henüz 17 yaşında olan çocukların sürekli alkol alması, öğretmenleri ile yasak ilişki yaşaması ve cinsel deneyimleri izleyenlerin tepkisini çeken sahnelerden bazıları oldu.
Başrollerinde Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı gibi genç isimlerin olduğu dizide dikkat çeken bir karakter ise dizinin Burcu Öğretmeni Pınar Deniz oldu.