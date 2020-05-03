Aşk 101'in Burcu'su paylaştı instagram sallandı! Erotik sahneleri olay olmuştu

Netflix üzerinden yayınlanan gençlik dizisi AŞK 101 son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Netflix'in 3. Türk dizisi olan Aşk 101 8 bölümlük 1. sezonu ile sosyal medyanın konusu oldu. Dizi, senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti. Özellikle dizinin Burcu Öğretmeni güzel oyuncu Pınar Deniz duru güzelliği ile tam not aldı.