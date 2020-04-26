Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri damga vurdu!

Öğretmenlerini ancak aşık ederlerse okulda tutabileceklerine inan gençler öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmeye çalışacaklar; ancak aşkın zorla var edilemeyeceğini anlayan bu altı genç bu işin sonunda beraberken güçlü olduklarını fark edecek ve asıl kendileri aşkı keşfedecek.