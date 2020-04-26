Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri damga vurdu!
Netflix'in daha önceki Atiye, Hakan Muhafız gibi Türk dizilerine bir yenisi daha 24 Nisan'da yayımlanan Aşk 101 dizisi oldu. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in olduğu ilk Türk gençlik dizisinde öpüşme sahneleri damga vurdu.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Bade İşçil gibi oyuncuların olduğu Netflix'in ilk Türk gençlik dizisi 24 Nisan Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin ilk yayımlanan bölümünde ise Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri olay oldu.
Öğretmenlerini ancak aşık ederlerse okulda tutabileceklerine inan gençler öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmeye çalışacaklar; ancak aşkın zorla var edilemeyeceğini anlayan bu altı genç bu işin sonunda beraberken güçlü olduklarını fark edecek ve asıl kendileri aşkı keşfedecek.
Yapımcılığını Kerem Çatay'ın, senaryosunu Meriç Acemi'nin ve yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Aşk 101 dizisi, 90 doğumlu olan ve şuanda 17 yaşında olan 6 genç en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutabilmek için bir plan yaparlar.
Dizide iki aşık Dizide iki aşık öğretmeni canlandıran Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu (Kemal), ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun öpüşme sahnelerine izleyicilerden yorum yağdı.