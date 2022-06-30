Aşk 101 dizisinin Işık'ı, İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Baydemir çifti evliliğe ilk adımı attı!
Aşk 101 dizisinin Işık'ı İpek Filiz Yazıcı şarkıcı Ufuk Baydemir'den sürpriz evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan 20 yaşındaki güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı iki sene önce aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Ufuk Baydemir ile evlenme kararı aldı.
Tarkan'la aynı reklam klibinde yer alarak şöhret yolculuğuna başlayan, Aşk 101 dizisinin Işık'ı İpek Filiz Yazıcı geçtiğimiz gün şarkıcı Ufuk Baydemir'den sürpriz bir evlenme teklifi aldı.
İlişkilerini geçtiğimiz nisan ayında duyuran ikili evlilik karalarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.
İpek Filiz Yazıcı instagram hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldiii" notu ile paylaştı.