Aşk 101 dizisinin Burcu hocası Pınar Deniz makyajsız halini paylaştı!
Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat veren Pınar Deniz makyajsız karantina pozunu paylaştı.
Son zamanların popüler dizisi Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'de Burcu karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyadan makyajsız halini paylaştı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini herkes gibi evde geçiren ünlü isim hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.
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Deniz, makyajsız halini "Peki" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Öte yandan, güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Hoş geldin saçımdaki ak" notuyla bir paylaşım daha yapmıştı.
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