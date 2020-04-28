Aşk 101 dizisindeki +18'lik edepsiz sahneler pes dedirtti Netflix isyan ettirdi!
Netflix'in 3. Türk dizisi olan Aşk 101 ilk sezonu ile yayınlanmaya başladı. İnternet üzerinden yayınlanan dizideki +18'lik edepsiz ve cinsel içerikli sahneler, izleyiciden tepki gördü. Aşk 101 dizisi sosyal medyayı da ikiye böldü
AŞK 101 dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. İnternet üzerinden ücret karşılığı yayın yapan bir platformda yayınlanan Aşk 101 dizisi konusu, cinsel içerikli konuşmaları, küfürleri ve şiddete özendirmesi ile seyirciden tepki gördü. Lise çağındaki henüz 18 yaşına gelmemiş çocukların arasında geçenler seyirciyi ikiye böldü.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın olduğu bir grup asi gencin yaşadıklarını anlatan Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 sosyal medyanında gündemine oturdu.
8 bölülük ilk sezonu ile 24 Nisan'da yayınlanan dizide 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan bir hikaye işleniyor. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alan dizideki uygunsuz sahneler tepki çekti.
Öğretmeni ile sınıfta ilişki yaşayan henüz 17 yaşındaki bir kızın sürekli cinsellikten bahsetmesi, başka bir öğrencinin alkol bağımlısı olması, bir diğer ana karakterin ise öğretmenlerini dövmesini ve küfürlü konuşmasını normalleşmiş gibi işlendiği dizi tepkilerin hedefi oldu.