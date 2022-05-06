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Asiye'yi sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun hakkında flaş karar

Asiye'yi sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun hakkında flaş karar

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun kasten öldürme suçundan tutuklandı

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İstanbul Esenler’de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler’de 4 Mayıs günü sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Ümit Karakoyun nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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