Aşıya karşı olan Yeşim Salkım: Babam 3 dozdan sonra korona oldu

Ünlülerin bir kısmı aşı kampanyalarına katılırken bir kısmı da aşıyla ilgili şüphelerini paylaşıyor. Koronavirüs aşılarına karşı olduğuna dair beyanlarını saklamayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, babasının 3 doz aşıdan sonra ağır şekilde korona geçirdiğine dair bir paylaşım yaptı. Babasının yanındaki yardımcısının da 2 doz Biontech aşısından sonra hastalandığını da ekleyen Salkım, babası için hastane ortamının önerilmediğini, solunumunun güçleştiğini ve evde solunum desteği ile tedavi olduğunu açıkladı.