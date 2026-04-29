Asırlar öncesine ait! Mekke ve Medine’nin ilk fotoğrafları ortaya çıktı
2006 yılında gün yüzüne çıkarılan ve büyük yankı uyandıran II. Abdülhamid’in Yıldız Albümleri’nde yer alan Mekke ve Medine fotoğrafları, bugün hâlâ tarihin en değerli görsel belgeleri arasında gösteriliyor. Sadık Bey tarafından 1880 yılında çekilen bu kareler, Osmanlı mirasını günümüze taşıyan adeta birer zaman yolculuğu niteliği taşıyor.
(ECYAD KALESİ YAPAY ZEKA YÖNTEMİYLE RENKLENDİRİLDİ)
Fotoğrafta, I. Abdülhamid Han'ın 1783 yılında Mekke'yi dış saldırılardan korumak için yaptırdığı ancak 2002 yılında Suudlar tarafından yıkılan Ecyad Kalesi ve Kâbe bütün ihtişamıyla duruyor.
(ECYAD KALESİ YAPAY ZEKA YÖNTEMİYLE RENKLENDİRİLDİ)
GAYRETİYE KIŞLASI VE TÜRK ASKERLERİ
Ayrıca Mekke'deki 1 milyon kuruş gibi yüksek bir meblağ harcanan Hamidiye Kışlası, Türk dağı bitişiğindeki tepe üzerinde yapılan Gayretiye Kışlası'nın fotoğrafları da geçmişe ışık tutuyor.
GAYRETİYE KIŞLASI VE TÜRK ASKERLERİ
Yapay zekayla renklendirilmiştir.