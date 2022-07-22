Aşırı sıcak hava Türkiye'ye vardı! Sıcaklara karşı evde sizi serinletecek 9 püf noktası
Yurdun birçok bölümünde etkili olan sıcak havalara karşı vatandaşlar serinlemenin türlü yollarını arıyor. İşte odanızı serinletecek 9 pratik püf noktası.
Ağustos ayına yaklaşırken sıcak havalar artık insanları buna aldatacak seviyeye geldi. Tatil imkanı olanlar kendini serin bölgeleri atarken, evde kalanlar serinlemenin farklı yollarını arıyor. İşte evinizi, odanızı veya bulunduğunuz mekanları pratik şekilde seril edebilecek 9 farklı püf noktası…
Tavan vantilatörünüzü saat yönünün tersinde çalıştırın
Soğuk aylarda saat yönünde ayarlanan tavan vantilatörleri sıcak havayı daha iyi dağıtır. Yaz aylarında ise bu tam olarak kaçınmak istediğimiz şeydir. Sıcak havalarda vantilatörünüz saat yönünün tersine doğru çalışmalıdır. Bazı fanlarda, uzaktan kumanda ile uygun şekilde yön ayarı yapılabiliyor. Bu ayara sahip olmayan vantilatörlerde ise fanın yan tarafındaki bir düğmeyi çevirerek veya zinciri çekerek yön değiştirebilirsiniz.
Havanın nemini alın
Klimalar, bir odayı serinletirken aynı zamanda havadaki nemi de azaltır ve odadaki nem miktarı azaldığında, serinleme işlemi çok daha hızlı gerçekleşir. Aynı etkiyi, daha ekonomik bir seçenek olan nem giderici cihazlarla da sağlayabilirsiniz. Kaliteli bir nem alıcı cihaz, odanın daha hızlı serinlemesine önemli ölçüde etki eder.
Geceleri pencereleri açık tutun
Güneş battıktan sonra, genellikle dışarıdaki sıcaklık içerideki sıcaklıktan daha düşük olur. Bu sebeple, güneş battıktan sonra pencereleri açık tutarsanız, içeri dolan soğuk hava ile ev hızlı bir şekilde serinleyebilir.