Asıl yağış hafta sonu vuracak! Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı 10 derece düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. 6 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, sağanak ve soğuk havanın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklık 5 derece birden düşecek, birçok kentte kuvvetli sağanak etkisini arttıracak. İşte 22 Nisan Çarşamba güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün kuvvetli sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların da düşeceği bildirilirken, yağışların pazar günü iyiden iyiye kuvvetleneceği belirtildi. Cumartesi günü neredeyse tüm yurtta güneş yüzünü gösterse de pazar günü birçok kent sağanak yağışa teslim olacak.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan yapılan değerlendirmede bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova'da sağanak yağış kuvvetlenecek.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.