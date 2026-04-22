Asıl yağış hafta sonu vuracak! Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı 10 derece düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Nisan Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün kuvvetli sağanak yağış etkisini arttıracak. Sıcaklıkların da düşeceği bildirilirken, yağışların pazar günü iyiden iyiye kuvvetleneceği belirtildi. Cumartesi günü neredeyse tüm yurtta güneş yüzünü gösterse de pazar günü birçok kent sağanak yağışa teslim olacak.