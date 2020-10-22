Asıl sen kimsin AK Parti?

Kurumların ve şahısların kendilerini sigaya çekerek şanlı geçmişin özlemini duymaları, eskinin ihtişam dolu harikulade günlerine dönmesi kadar güzel bir şey olamaz. Keşke bunu herkes ve her kurum sıklıkla yapabilse.

Ama görüyoruz ki bazı kişi ve kurumlar bırakın şanlı geçmişten haberdar olmayı, doğru bilgiye sahip olmaktan bile fersah fersah uzaklar.

AK Parti Gençlik Kolları, Twitter hesabından "Sen kimsin?" başlıklı bir video paylaştı. "Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok." sözleriyle başlayan videoda Mus’ab Bin Umeyr, Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamid, Kara Fatma, Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Muhammet Fatih Safitürk, Yasin Börü gibi birçok isim sayılıyor.

AK Parti Gençlik Kolları’nın bu videosunun ardından hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada bir hareketlilik başladı. Videoya olumlu ve olumsuz çok sayıda yorumlarda bulunuldu.

Ancak CHP genel merkez danışmanlarından Mücahit Avcı’nın twitter hesabından attığı bir tweet hem cahilliğin hem de terbiyesizliğin adeta dibine vurdu.

Avcı, tweetinde “AK Parti Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere ‘sen Mus’ab bin Umeyr’sin diye sesleniyor. Mus’ab bin Umeyr, Mekke’nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları başkanı ya da ihale takipçisi olurdu” sözlerine yer verdi.

Adeta terbiyesizliğin ve cahilliğin dip noktası olan bu tweet bir süre sonra gelen tepkiler üzerine Avcı tarafından silindi.

Yahu insan bu kadar da mı cahil olur.

Tweeti atmadan önce küçük bir araştırma yapar insan.

Günümüzde bilgiye ulaşmak o kadar da zor değil.

Bir tuşla bilgiye ulaşmak mümkün.

Ama zihniyet sakat olunca azıcık bir zahmete girmeye bile gerek görülmüyor. CHP zihniyeti malum, kutsal değerlere düşman olmak üzerine kurulu. En ufak bir konuda hemen hortluyor malum zihniyet.

Avcı’nın tweetinde yer verdiği bilgilerden sadece “Mekke’nin en zengin ailelerinden gelen” bilgisi doğru. Gerisi ya sallama veya bilerek dezenformasyon.

Mekke’nin en zengin ailelerinden birisine mensup olan Mus’ab bin Umeyr, İslamiyet için bütün bu zenginliği elinin tersiyle itmiş ve ailesinin yaptığı zulme göğüs germiş, davasından asla taviz vermemiş bir sahabe.

İslam olmadan önce bütün Mekke’nin gıpta ettiği bir hayat yaşayan Mus’ab bin Umeyr, Müslüman olmasının ardından fakir ve yoksul bir hayat yaşamaya başlar. Şehit edildiğinde ise üzerini tamamen örtecek bir örtüye bile sahip olmayan bu şanlı sahabe geçmişte olduğu gibi bugün de bütün İslam dünyası gençliğine örnek olmuş bir hayat yaşadı.

Ancak gel gör ki bütün dünyanın bildiği bu gerçeği CHP zihniyeti görmezlikten geliyor diyemeyeceğim, cahilliğinden ve İslam düşmanlığından kaynaklı kolaylıkla çarpıtabiliyor.

CHP ve Avcı için ne söylesek az ama birkaç sözüm de AK Partili yetkililere olsun istiyorum…

18 yıllık iktidarınız sonucunda geldiğiniz noktada gençlere maziyi hatırlatarak özüne dönme çağrısı yapmak aslında bir nevi başarısızlığın da itirafı gibi geliyor bana sanki.

Demek ki 18 yılda özlenen gençliği yetiştiremediniz ki, gençler özlerinden uzaklaşmışlar ki onları tekrar özüne dönmeye çağırıyorsunuz.

Toplumun kültürel değer ve dokusuna uzak, inanç noktasında hassasiyet taşımayan, sekülerleşmiş, ahlaki umdeye tabi olmayan, Anadolu geleneğinden kopuk bir yapı söz konusu şu anda!

Bu yüzden hak veriyorum bu çağrıya.

Bu çağrı vesilesi ile sıkça söylediğim bir müşahedeyi yeniden yazmış olayım; Değerlerini hiçe sayarak politize olmuş bir toplum maalesef gayya çukurunun girdabında boğulmaktan öteye geçemeyecek diye endişe etmek lazım. Bunu yakinen görüyor müşahede ediyoruz.

Gençliğe, siyasete payanda olmayı, politize hallerin en caf caflı yanlarını, statü peşinde köşe kapma yarışını ve davası olmayan bir öğreti ile zemin hazırlarsanız Avcı gibilere ve bu zihniyet sahiplerinin tamamına alan açmış olursunuz.

Oysa 18 yıllık iktidarın sonrasında gençleri özüne çağırmamız değil onları bütün dünyaya örnek göstermemiz gerekiyordu. Oysa bugün gençliğimiz maalesef dünya gençliğine örnek olmaktan fersah fersah uzak…

Aslında özüne çağrılması gereken gençlik değil AK Parti’nin ta kendisi demek geliyor içimden. Ciddi manada üzülerek ifade ediyorum ki; AK Parti bugün maalesef 18 yıl önce yola çıktığı noktanın fersah fersah uzağında.

Onun için eğer bir soru sorulacaksa bu gençlere değil bizatihi özüne dönmesini arzuladığımız AK Parti’nin kendisine olmalı kanaatindeyim:

Sen kimsin AK Parti?

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NOT: “Bu şekilde kurgulanmış bir yazıyı yazıp yazmamakta tereddüt ettim. Zira yaklaşık 6-7 yıldır özeleştiri mahiyetinde kaleme alarak kendi cirmimce uyarılar yapma telaşımın merkezinde böyle bir üslup ve hedef ile karşınıza hiç çıkmadım.

İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırmamız icap eder kanaatindeyim.”