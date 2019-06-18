Asil Nadir'n eski eşiydi! 74 yaşındaki Ayşegül Tecimer bikinisiyle şaşırttı

Tarihi eserlere olan düşkünlüğü ve gösterişli yaşamı nedeniyle bir döneme damgasını vuran Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından yurt dışına kaçmış ve interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişiler arasındaydı. Yurt dışında yaşayan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Tecimer, önceki gün eşi Mete Deniz'le ortaya çıktı.