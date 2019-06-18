Asil Nadir'n eski eşiydi! 74 yaşındaki Ayşegül Tecimer bikinisiyle şaşırttı
KIBRISLI iş adamı Asil Nadir ile gerçekleştirdiği evlilik ile tanınan Ayşegül Tecimer, önceki gün kendisinden 25 yaş küçük eşi Mete Deniz'le tatil yaparken görüntülendi.
Tarihi eserlere olan düşkünlüğü ve gösterişli yaşamı nedeniyle bir döneme damgasını vuran Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından yurt dışına kaçmış ve interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişiler arasındaydı. Yurt dışında yaşayan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Tecimer, önceki gün eşi Mete Deniz'le ortaya çıktı.
Davası zaman aşımına uğradıktan yıllar sonra Türkiye'ye gelen Ayşegül Tecimer, bu yaz da soluğu Bodrum’da aldı. Bir arkadaşının Bitez'deki evinde kalan Tecimer, eşi Mete Deniz ile öğlen saatlerinde deniz keyfi için geldikleri otelde görüntülendi.
Parkinson hastası: Tutuklanmadan 10 dakika önce 1997'de yurt dışına kaçan, Rahşan Ecevit Affı'na rağmen 11 yıl sonra Türkiye'ye adım atan Ayşegül Tecimer'in Parkinson hastası olduğu biliniyor.
Asil Nadir ile tanındı: 74 yaşındaki Ayşegül Tecimer, Kıbrıslı ünlü işadamı Asil Nadir’in eşi olarak adını duyuran biriydi. Ayrıca Tecimer, verdiği lüks davetler ve çılgın yaşamıyla tanınıyordu.