Aşı yaptırana Covid-19 bulaşır mı? Koranavirüs aşısı ücretli mi olacak
Koronavirüs salgını pik dönemini yaşarken tüm umutlar koronavirüs aşısına bağlandı. Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği korona aşılarıyla ilgili merak edilen 8 soruya cevap verdi. İşte Osman Müftüoğlu'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı bilgiler.
Yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'de ve tüm dünyada pik dönemini yaşıyor. Tüm umutların bağlandığı aşılar ise üst üste onay için başvuruyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği korona aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı. İşte 8 kritik soruya Osman Hoca’nın yanıtları.
1-) Aşı yeterince güçlü mü?
Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi “yüzde 50 başarı kotasını” aştı.
2-) Peki bu rakamlar net mi?
Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.
3-) Korunma ne zaman başlıyor?
Herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.