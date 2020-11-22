Aşı yaptırana Covid-19 bulaşır mı? Koranavirüs aşısı ücretli mi olacak

Yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'de ve tüm dünyada pik dönemini yaşıyor. Tüm umutların bağlandığı aşılar ise üst üste onay için başvuruyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği korona aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı. İşte 8 kritik soruya Osman Hoca’nın yanıtları.