Aşı virüsü daha çok mu yayıyor? Prof. Dr. Ümit Savaşçı'dan aşı karşıtlarının 13 iddiasına cevap

1-Covid-19 salgını mevsimsel bir griptir ve çok abartılıyor iddiası.

Covid-19 pandemisi şu anda asla bir mevsimsel bir grip aşamasında değildir. Veriler bize bunu söylemiyor. Dünyanın her ülkesinde on binlerce insanın canını alan, tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığı şu an için mevsimsel bir grip olarak düşünemeyiz. Önümüzdeki yıllarda belki mevsimsel bir gribe dönebilir ama şu an için değil.