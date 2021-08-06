Aşı virüsü daha çok mu yayıyor? Prof. Dr. Ümit Savaşçı'dan aşı karşıtlarının 13 iddiasına cevap
Kimisi aşıların kısır bıraktığını, kimisi insanların çiple kontrol edildiğini iddia ediyor. Aşı karşıtlarının 13 iddiasına yanıt veren Prof. Dr. Ümit Savaşçı, "Bu saçmalıklar ancak bilim kurgu filmlerinde olur" dedi.
20 aydır hayatımızı alt üst eden bu salgın hakkında ilk günden bu yana birçok komplo teorisi üretildi. Bu komplo teorileri zaman içerisinde aşı karşıtlarını da oluşturdu. Tüm dünyada hızla yayılan bu aşı karşıtlığının temel bazı iddiaları var. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı Sabah'a yaptığı açıklamada bu iddialara yanıt verdi.
1-Covid-19 salgını mevsimsel bir griptir ve çok abartılıyor iddiası.
Covid-19 pandemisi şu anda asla bir mevsimsel bir grip aşamasında değildir. Veriler bize bunu söylemiyor. Dünyanın her ülkesinde on binlerce insanın canını alan, tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığı şu an için mevsimsel bir grip olarak düşünemeyiz. Önümüzdeki yıllarda belki mevsimsel bir gribe dönebilir ama şu an için değil.
2-Aşı olmak bulaştırmayı engellemiyor aksine daha fazla yayıyor iddiası.
Aşı olmak bulaşıcılığı ve virüs miktarını kesinlikle azaltıyor. Aşı olan insanlar artık hastalanarak bize başvurmuyor. Aşıları sahada çok etkili olarak görüyoruz. Pandemiyi bitirmede tek silahımız aşıdır.
3-Varyantlar sebebi aşının kendisidir iddiası
Doğru değil. Varyant ve mutasyonların nedeni virüsün insanlarda çok yayılması ve hayatta kalabilmek için genetic yapısından ufak değişikliklere gitmesi olarak söylenebilir. Aşılar, bilimsel olarak mutasyonların ve varyantların önüne geçebilmemiz için en önemli faktördür.