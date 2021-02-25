Aşı teknolojisinde devrim yaratacak! 'Mikrokürecik aşısı'nda ilk insan deneyleri yaz başında

Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonucu dünyada ilk kez Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen ve dört kıtada da patentlenen ASC mikrokürecik aşı taşıma teknolojisi, ilk sınavını Kovid aşısıyla verecek. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle 10 aydır gece gündüz üzerinde çalıştıkları yerli Kovid aşısında, bu teknoloji kullanılacak.