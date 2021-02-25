Aşı teknolojisinde devrim yaratacak! 'Mikrokürecik aşısı'nda ilk insan deneyleri yaz başında
Dünyada ilk ve tek olan ASC mikrokürecik teknolojisiyle oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modelinin patenti alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören 'İlk set hayvan deneylerini tamamlandık. Aşının uygulanış şekline karar vermek için birkaç deneyimiz daha kaldı. Klasik aşılardaki gibi kas içi enjeksiyon ile deri altı uygulamasını denedik. Asıl amacımız burun ya da ağız yoluyla verilebilecek bir aşı" dedi. İnsan deneyleri yaz başında başlıyor.
Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonucu dünyada ilk kez Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen ve dört kıtada da patentlenen ASC mikrokürecik aşı taşıma teknolojisi, ilk sınavını Kovid aşısıyla verecek. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle 10 aydır gece gündüz üzerinde çalıştıkları yerli Kovid aşısında, bu teknoloji kullanılacak.
Bağışıklığı harekete geçirecek: ASC protein mikroküreciklerine dayalı platform aşı teknolojisinde, koronavirüs yüzey proteini taşıyan ASC zerrecikleri aşıyla vücuda verilecek ve akyuvar hücreleri tarafından algılanarak bağışıklık sistemini harekete geçirecek.
Prof. Dr. Özören, aşının tasarımının bittiğini ancak en iyi etkinliği elde edebilmek için değişik veriliş şekilleri üzerinde çalıştıklarını söyleyerek çalışmalardaki son gelişmeleri anlattı.
Üzerinde çalıştıkları aşının Kovid-19’la mücadelede çığır açacağına inandığını belirten Prof. Dr. Özören, “Yeni teknoloji ile yaptığımız aşının tasarımını tamamladık, mikrokürecik üretiyoruz. Korona’nın taç proteininin bir parçasını bu zerreciklere yüklüyoruz ve saflaştırma deneylerini yaptık." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: