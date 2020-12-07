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Aşı randevusu oluşturma mesajı gelirse aman dikkat! Yetkililer uyardı

İhlas Haber Ajansı

Dünya, Covid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dolandırıcılar boş durmuyor. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

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Daha önce de ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, geri ödeme gibi bahanelerle vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanan dolandırıcılar yeni yöntem olarak aşı randevusunu oluşturma şeklinde gönderdikleri mesajı kullanıyor.

Korona virüs aşısını bile kötü emelleri için kullanan dolandırıcılar vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışırken, vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından birbirlerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

"Linki açmayın"

Sosyal medya üzerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek 'http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma' mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.

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