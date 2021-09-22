'Aşı olmayın' reklamı! Linke tıklayanlar inanamadı: Mesajı gören soğuk duş aldı

ABD'de bir kamyonun üzerinde yer alan reklamı görenler hemen internet sitesini tıkladı ve "Şimdi aşılanın. Eğer aşılanmadıysanız yakında görüşürüz" mesajıyla karşılaştı.

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ABD'de Covid-19 aşısına dikkat çekmek için sıra dışı bir reklam verildi. Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte bölgesinde BooneOakley adlı bir reklam şirketi, bir kamyon kiralayarak üzerinde "Aşı olmayın" yazan bir reklam yayımladı. Bir internet adresinin de yer aldığı reklam, gerçekte bir işletme olmayan ve reklam firmasının dikkat çekmek için kullandığı 'Wilmore Cenaze Evi' tarafından verilmiş gibi yayımlandı.



Reklamdaki internet adresine girenler "Şimdi aşılanın. Eğer aşılanmadıysanız yakında görüşürüz" mesajıyla karşılaşırken, adresteki bağlantıya tıklayanlar da Kovid-19 aşısı yapan StarMed adlı hastanenin sayfasına yönlendiriliyor. Reklam firmasının sahibi David Oakley, "Sıradan reklamcılığın etkili olmadığını düşünüyorum. 'Dozunuzu yaptırın' ya da 'Gidip aşı olun' gibi bilindik mesajlar her şeyin arasında kayboluyor" ifadelerini kullandı.







"Herkesi şoke etmek istedik"

Pandemide artan vaka ve can kaybı sayılarına karşı aşılanmanın önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten Oakley, "Meseleye başka bir perspektiften yaklaşıp herkesi şoke etmek istedik" dedi. Mayo Clinic'in verilerine göre Kuzey Carolina eyaletinde çift doz aşı olanların oranı yüzde 49 civarındayken, ABD genelinde bu oran yaklaşık yüzde 55. Oakley, özellikle daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla reklamın bulunduğu kamyonu Carolina Panthers ve New Orleans Saints arasında pazar günü düzenlenen Amerikan futbolu müsabakası için toplanan seyircilerin bulunduğu bölgelerden geçirdiklerini söyledi.