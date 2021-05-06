'Aşı olana 250 TL' kampanyasını duyan Sırplar izdiham çıkardı!
SIRBİSTAN, kısa süre önce Covid-19 aşısı olanlara ödeme yapılacağını açıkladı. Başkent Belgrad'daki bir AVM'nin, aşı olan ilk 100 kişiye indirim çeki vereceğini duyan Sırplar izdiham çıkardı.
Dünya Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Belgrad'da bir AVM aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyurdu.
AVM'nin bu kampanyası duyurmasından kısa bir süre sonra binlerce kişi AVM'ye akın etti. Kampanya kısa sürede izdihama neden oldu.
Sabahın erken saatlerinde AVM'nin önünde kuyruğa giren binlerce kişi kapılar açıldıktan sonra da AVM'nin içini doldurdu.
Hem koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hem de indirim kuponunu alan şanslı kişiler arasında yer almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.