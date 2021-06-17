Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler
Ünlüler aşı kuyruğunda! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından pek çok ünlü isim soluğu hastanelerde aldı. Enis Arıkan, Gülse Birsel, Berkay, Ezgi Mola, Bengü, Hazar Ergüçlü ve Yalın gibi isimler koronavirüs aşılarının ilk dozunu yaptırdı. İşte ünlülerin İnstagram hesaplarında paylaştıkları aşı fotoğrafları ve aşı mesajları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamasıyla, bu gruplarda müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte eylül ayında yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu. Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan ünlü isimler hastanelere koştu.
Ünlü komedyen ve oyuncu Enis Arıkan, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafı "Aşı kilo yapıyor mu diye sorduğum an" esprisiyle paylaştı.
Arıkan'ın okul arkadaşı ve yakın dostlu oyuncu Ezgi Mola da aşı yaptıran ünlüler arasındaydı.
Mola, "Ve aşımızı olmanın mutluluğu..." sözleriyle aşı olduğunu duyurdu.