Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamasıyla, bu gruplarda müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte eylül ayında yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu. Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan ünlü isimler hastanelere koştu.