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Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Ünlüler aşı kuyruğunda! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından pek çok ünlü isim soluğu hastanelerde aldı. Enis Arıkan, Gülse Birsel, Berkay, Ezgi Mola, Bengü, Hazar Ergüçlü ve Yalın gibi isimler koronavirüs aşılarının ilk dozunu yaptırdı. İşte ünlülerin İnstagram hesaplarında paylaştıkları aşı fotoğrafları ve aşı mesajları...

Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamasıyla, bu gruplarda müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte eylül ayında yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu. Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan ünlü isimler hastanelere koştu.

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Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Ünlü komedyen ve oyuncu Enis Arıkan, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafı "Aşı kilo yapıyor mu diye sorduğum an" esprisiyle paylaştı.

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Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Arıkan'ın okul arkadaşı ve yakın dostlu oyuncu Ezgi Mola da aşı yaptıran ünlüler arasındaydı.

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Aşı olan ünlüler fotoğraf paylaştı, koronavirüs mesajı verdiler

Mola, "Ve aşımızı olmanın mutluluğu..." sözleriyle aşı olduğunu duyurdu.

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