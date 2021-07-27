Aşı karşıtlarından beyin yakan savunmalar! İçinde manyetik frekans var bizi robot yapacaklar

Aşının içinde manyetik frekans var!

Ümmühan Çukadar (Emekli muhasebe müdürü-50 yaşında): Ben bu aşıların içinde manyetik frekans olduğunu düşünüyorum. Bizi robotlaşmaya doğru götürecekler. Zaten petrol ürünlerinden üretiliyor. Sağlığa zararlı. Evet, virüs var ama grip gibi bir şey. Ben emniyetli bulmadığım için aşı olmuyorum.