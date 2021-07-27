Aşı karşıtlarından beyin yakan savunmalar! İçinde manyetik frekans var bizi robot yapacaklar
Türkiye koronavirüsle mücadelede virüs kadar aşı karşıtlarıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Peki Covid-19 aşısı olmayı reddedenlerin gerekçeleri neler? Öyle gerekçeler sunanlar var ki bilim adamları bu gerekçeler karşısında çaresiz!..
Türkiye koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 17 bine dayandı. Aşılama tam gaz devam ederken, aşı olmayı reddedenler en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Vaka sayıları aşılama yüzdesinin fazla olduğu illerde düşüşe geçerken nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşılanan 6 il mavi kategoriye geçerken, aşılamanın en düşük olduğu iler vaka sayısının en yüksek olduğu iller oldu. Aşıya özendirme kampanyaları başlatılsa da aşı almayı reddedenlerin direnci sürüyor. Koronavirüs aşısını olmayanlar Hürriyet'e anlattı... Belirsizlik diyen de var inanmayanda...
Aşının içinde manyetik frekans var!
Ümmühan Çukadar (Emekli muhasebe müdürü-50 yaşında): Ben bu aşıların içinde manyetik frekans olduğunu düşünüyorum. Bizi robotlaşmaya doğru götürecekler. Zaten petrol ürünlerinden üretiliyor. Sağlığa zararlı. Evet, virüs var ama grip gibi bir şey. Ben emniyetli bulmadığım için aşı olmuyorum.
Maske-mesafe yeterli bence
Eyyüp Görkem Özarslan (Üniversite öğrencisi-23 yaşında): Aşı olmak istemiyorum çünkü hâlâ güvenilir ve kesin sonuçları yok. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edildikçe virüsten en rahat şekilde korunabileceğimizi düşünüyorum.
Ben aşıya inanmıyorum
Murat Güneş (Satın alma müdürü-40 yaşında): Koronavirüs aşısı bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü aşı olan insanlar tekrar rahatsızlanıyor. İnsanlar antikor üretmiyor. Aşı gerçekten koruyorsa neden bunu daha önceden üretmediler? Her gün binlerce kişi ölüyorsa, bu aşılar ne kadar koruyor?