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Aşı haberi sonrası borsa fırladı, altın sert düştü

Pfizer ile Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklaması dünya borsalarında ralliye neden oldu.

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Türkiye’nin de içinde yer aldığı MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi pazartesi yüzde 1.7, Avrupa borsalarını içeren Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 4.5 yükseldi.

Altın sert düştü

Kriz zamanlarının gözde yatırım aracı altın ise aşı haberinin duyulmasıyla sert düştü. Altının ons fiyatı haftanın ilk günü yüzde 1.9 düşerek 1.915 dolara geriledi.

Yurtiçinde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, 1.230 puanı geçerek 9 ayın zirvesine çıktı.

Yükseliş yüzde 5’i geçti

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının gözetileceği ve bütün araçların kullanılacağı yönündeki açıklamasının etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5’i geçti. BİST 100’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.245,37 puan ile 22 Ocak 2020’de görülmüştü. 

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