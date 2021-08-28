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Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ashlee Simpson, eşi Evan Ross'un çıplak fotoğrafını paylaştı.

Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Ashlee Simpsons, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İyi ki doğdun hayatımın aşkı" yazarak eşi Evan Ross'un banyoda duş yaparken çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı.

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Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

"Senin ruhut bulaşıcı ve seninle geçen her gün için çok şanslıyım"

Simpsons paylaşımının devamına "Senin ruhut bulaşıcı ve seninle geçen her gün için çok şanslıyım. 33 bebeğim" yazdı.

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Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Ashley ve Evan 2014'te Connecticut'ta evlendi. 

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Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Çiftin iki çocuğu bulunuyor. 

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