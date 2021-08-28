Ashlee Simpson, eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ashlee Simpson, eşi Evan Ross'un çıplak fotoğrafını paylaştı.
Ashlee Simpsons, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İyi ki doğdun hayatımın aşkı" yazarak eşi Evan Ross'un banyoda duş yaparken çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaştı.
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"Senin ruhut bulaşıcı ve seninle geçen her gün için çok şanslıyım"
Simpsons paylaşımının devamına "Senin ruhut bulaşıcı ve seninle geçen her gün için çok şanslıyım. 33 bebeğim" yazdı.
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Ashley ve Evan 2014'te Connecticut'ta evlendi.
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Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
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