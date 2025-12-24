Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye’de son birkaç aydır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu.