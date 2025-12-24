Asgariden sonra gözler emeklide! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaş zam oranı 2026 yılında ne kadar olacağı gündem olurken vatandaşlar aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, bu sene uygulanacak olan zam miktarını belirleyecek.
Peki ağırlıklı beklentilere göre TÜFE’nin %1,1 olarak gelmesi halinde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye’de son birkaç aydır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu.
Kamuoyunda asgari ücret konusunun çözüme kavuşmasının ardından dikkatler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına kanunen yılda 2 defa zam yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, 6 aylık kümülatif enflasyon hesabına göre zam oranı belirleniyor.
2025 yılını ikinci yarısında aylık enflasyon şöyle gerçekleşmişti:
-Temmuz: %2,06
-Ağustos: %2,04
-Eylül: %3,23
-Ekim: %2,55
-Kasım: %0,87
Söz konusu verilere göre 5 aylık kümülatif enflasyon %11,20 oranında gerçekleşti. Böylece emekliler bu oranda bir zammı garantilemiş oldu.