Asgari ücrette yeni hesap! Enflasyon hesaba katıldı, sonuçlar şaşırttı

Asgari ücrette olası bir artışta bu oranın temel alınabileceği düşünülüyor. Eğer zam oranı yüzde 21-25 aralığında belirlenirse, asgari ücret yüzde 21 zam ile 20 bin 572,56 TL’ye, yüzde 25 zam ile ise 21 bin 252,65 TL’ye çıkacak.