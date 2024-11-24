Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: İki oranın ortalaması alınacak! En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

Hem asgari ücretlileri hem de diğer diğer çalışanları yakından ilgilendiren süreç Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi.