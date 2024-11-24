Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: İki oranın ortalaması alınacak! En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi
Ekonomi açısında Türkiye'nin en kritik ayına günler kaldı. Aralık ayı ile başlayıp yeni yılın ilk gününe kadar sürecek olan takvimde 2025 asgari ücreti belli olacak. Türkiye geçmiş enflasyona mı beklenen enflasyona göre mi belli olacak asgari ücreti tartışırken AK Parti'nin formülü belli oldu. Öte yandan milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı da masaya yatırıldı.
Asgari ücret için artık son düzlüğe giriliyor. Önce komisyonun takvimi belli olacak, yeni yıla gelmeden de 2025 asgari ücreti netlik kazanacak.
Hem asgari ücretlileri hem de diğer diğer çalışanları yakından ilgilendiren süreç Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde, AK Parti ve hükûmet nezdinde ne kadar artış yapılabileceğine dair değerlendirmeler sürüyor. Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da asgari ücret artışının masaya yatırıldığı belirtildi.
İki oranın da ortalaması alınacak
Bir süredir asgari ücrette yıl sonunda belli olacak enflasyon mu yoksa 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranında mı artış olacağına yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti’deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde.
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı.