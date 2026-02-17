Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Asgari ücretlilerden memurlara kadar özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve 2026'da hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanların maaşından düzenli kesinti yapılacak, işveren katkı sunacak, devlet ise yüzde 30 destek verecek. Yeni modelle emeklilikte SGK maaşına ek olarak ikinci bir gelir oluşturulması hedefleniyor.
Çalışanların emeklilik yıllarında yalnızca mevcut maaşa bağlı kalmaması için planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), uzun vadeli birikimi esas alan yeni bir sosyal güvenlik modeli olarak gündeme geldi.
Sistem; çalışan, işveren ve devletin ortak katkısıyla oluşturulacak fonlara dayanıyor. Amaç, aktif çalışma hayatı boyunca biriken tutarların emeklilik döneminde düzenli ek gelir haline gelmesi ve yaşam standardının korunması.
TES NASIL BİR YAPI ÜZERİNE KURULUYOR?
Yeni modelde çalışanların brüt maaşından belirli bir oran düzenli olarak kesilecek. Aynı tutar işveren tarafından da sisteme aktarılacak. Devlet ise bu birikime ilave destek sunarak fonun büyümesini teşvik edecek. Toplanan paralar profesyonel yöneticiler tarafından değerlendirilecek ve uzun vadede yatırım getirisiyle güçlendirilecek.
TES, mevcut bireysel emeklilik yapısıyla birlikte çalışarak emekli gelirlerini daha sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyor.