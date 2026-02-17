Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu

TES NASIL BİR YAPI ÜZERİNE KURULUYOR?

Yeni modelde çalışanların brüt maaşından belirli bir oran düzenli olarak kesilecek. Aynı tutar işveren tarafından da sisteme aktarılacak. Devlet ise bu birikime ilave destek sunarak fonun büyümesini teşvik edecek. Toplanan paralar profesyonel yöneticiler tarafından değerlendirilecek ve uzun vadede yatırım getirisiyle güçlendirilecek.