Asgari ücrete Temmuz zammı belli oldu! 750 TL zam geliyor asgari ücret 5 bin TL'yi de geçebilir

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.