BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Asgari ücrette ara zam trafiği hızlandı! İkinci görüşme yarın yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette ara zam trafiği hızlandı! İkinci görüşme yarın yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yarın yapacak. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapacak.

Abone ol

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını yarın saat 10.00'da yapacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Toplantının ardından görüşecekler

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

 Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ne kadar zam gelecek?
Foto Galeri Yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ne kadar zam gelecek? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı
Bakan Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması! Geçerlilik süresi o tarihe kadar uzatıldı
ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"
Ata Demirer'e Bursa Kebabı şoku! Fiyatını görünce isyan etti: "Anlamadım ben"
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Antalya'da yoldan geçerken silahla vurulan kişi öldü!
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Çanakkale’de 45 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Baba, çocuklarını boğulmaktan kurtardı ama kendi kurtulamadı!
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim Suriye, İran ve Rusya'dan dert yandı herkes kabullenmiş
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı
İran ile Özbekistan arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı