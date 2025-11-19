Asgari ücret zammında tablo net dedi rakam verdi! Altında belirlenecek

Milyonların gözü kulağı asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtında. Ekonomistlerden asgari ücret tahminleri gelmeye devam ederken açıklanan veriler ve enflasyon tahminleriyle beraber yeni asgari ücrete dair tahmin edilen rakamlar da şekillenmeye başlıyor. Ancak milyonlarca çalışan Aralık ayında toplantı gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kilitlenmiş durumda. Uzman isimden ise çok çarpıcı bir asgari ücret çıkışı geldi.