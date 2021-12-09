Asgari ücret zammında kritik gün! İşte 2022 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı. Bu toplantıda TÜİK'in asgari ücret tablosu açıklanacak. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, şimdiye kadar toplantılarda şimdiye kadar rakam konuşulmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da '4 bin liranın altınada olmasın' talimatı verdiği biliniyor. Türk-İş'teki toplantıda ise Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili flaş gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

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Türkiye'de 7 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Aileleri de hesaplandığında 30 milyona yakın insanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin bugün üçüncü toplantısı başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirilen toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

Rakamlar ilk kez bugün konuşulacak

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Toplantıdan ilk açıklama geldi! Rakam konuşulmadı... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK'te yapacağı üçüncü toplantıdan toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, toplantılarda herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini söyledi. TİSK Başkanı Akkol, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz" dedi.

İşçi 4 bin lira istiyor, patron 3500-3750 lira bekliyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini açıklamıştı.

İşçiler AGİ ile ilgili düzenleme istiyor

Asgari ücretin ikinci toplantısı Türk-İş'te gerçekleştirilmişti. 2.5 saatlik toplantıda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili tartışma yaşandı.

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekip düzenleme istedi.

AGİ'de evli ve çocuklularda vergi kaybı oluyor

Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.



Yeni yılda en düşük AGİ 348 lira olacak beklentisi

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

Evli ve çocuklularda zamlı AGİ kaç lira olacak?

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.