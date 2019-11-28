Asgari ücret zammı ne kadar olacak konuşulan zam oranı belli oldu
Asgari ücret zammı 8 milyon çalışanın en çok merak ettiği konu. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantılara çevrilirken, alt alta konulan rakamlarla birlikte konuşulan ortalama zam oranı da ortaya çıktı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Peki 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Bugün için asgari ücret brüt 2.558.40 lira, çalışanın eline ise 2 bin 20 lira geçiyor.
Çalışma ve sosyal güvenlik yazılarıyla bilinen Hürriyet yazarı Noyan Doğan, hükümet ve işveren kesimlerinin beklenti ve çalışmalarını araştırdı ve bugünkü köşesinde asgari ücrette ortalama yüzde 15 zam beklentisinin oluştuğunu yazdı.
İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ YÜZDE 50'LER MERTEBESİNDE OLACAK: İşçi kesimi temsilcileri bir kişinin yaşam maliyetini ortaya koyacak, ücret kaybının telafi edilmesini isteyecek; bir rakam önerip, bunun da üzerine enflasyon farkı talep edecek. Benim tahminim işçi kesiminin talebi yüzde 50’ler mertebesinde olacaktır.