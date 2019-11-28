Asgari ücret zammı ne kadar olacak konuşulan zam oranı belli oldu

Peki 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak? Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Bugün için asgari ücret brüt 2.558.40 lira, çalışanın eline ise 2 bin 20 lira geçiyor.