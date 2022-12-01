Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün! 13 bin TL asgari ücret için masaya oturuyorlar

Açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL

Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı rakamları Çarşamba günü TÜRK-İŞ tarafından açıklandı. Buna göre gıda enflasyonu yüzde 137'nin üzerinde artarken Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı -açlık sınırı 7 bin 785 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi. Evli olmayan ve çocuksuz bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 171,17 TL'ye vardı.