Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün! 13 bin TL asgari ücret için masaya oturuyorlar
Tüm Türkiye'nin özellikle de çalışanların merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için takvim bugün belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek.
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimini belirlemek üzere bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Peki, işçi kesimi ne kadar zam istiyor, patronlar ne teklif ediyor? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, komisyon ne zaman toplanacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Bugün takvimi belirlenecek olan toplantı takvimi ilerlemeye başlayacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Bakan Bilgin habercilere yaptığı açıklamada "İşçileri [...] enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Geçen sene [...] kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor [...] Bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.
Açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL
Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı rakamları Çarşamba günü TÜRK-İŞ tarafından açıklandı. Buna göre gıda enflasyonu yüzde 137'nin üzerinde artarken Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı -açlık sınırı 7 bin 785 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi. Evli olmayan ve çocuksuz bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 171,17 TL'ye vardı.