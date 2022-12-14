Asgari ücret zammı belli oluyor! Rakamlar bugün açıklanacak kritik toplantı başladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği gün geldi çattı... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Taraflar asgari ücret zammı için tekliflerini bugün açıklayacak...

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümetin zam teklifleri bugün belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Rakamlar kısa süre sonra belli olacak...

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun yıllık yüzde 68,06 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bu rakama göre yıllık net asgari ücret hesabı yapıldığında 7.148 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Refah payı artışı olacak

Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.