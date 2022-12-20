Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor! Komisyon toplantısı başladı gözler Erdoğan'da

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm Türkiye'yi ise dolaylı olarak ilgilendiren Asgari Ücret zammıyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı saat 14:00'te başladı. Toplantıdan milyonların beklediği asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili karar çıkacak.

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Salı günü asgari ücrette uzlaşma sağlanacak" dediği toplantı saat 14:00'te Çalışma Bakanlığı'nda başladı.

Bakan Bilgin bugünü işaret etmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Toplantının 3 saat sürmesi bekleniyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı için masada 4 farklı rakam var.

Kavlak: "Arzumuz üçlü mutabakatla imzalamak" TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, "İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde." dedi.

Asgari ücreti yüzde 45 zam gelirse!

Masada konuşulan asgari ücret zammı senaryolarının ilkine göre net asgari ücret 8 bin liraya çıkarılacak. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse...

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse...

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse...

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.