Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti zam oranı ve AGİ açıklanıyor
2020 Asgari Ücretinin zam görüşmesinden beklenen son dakika haberi geldi. Asgari ücreti tespit komisyonu saat 14.00'de toplandı. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar olacak sorusu da yanıt bulacak. Toplantı bitiminde bakanın son dakika açıklaması ile yeni asgari ücreti duyurması bekleniyor.
Asgari ücrete 2020 yılında gelecek olan zam miktarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da toplandı. Yeni asgarin ücretin tespit edileceği bu son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor. Toplantı bitiminde 2020 yılı asgari ücreti bakan tarafından son dakika açıklaması ile duyurulacak. 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödeme tablosu da açıklanacak. Asgari ücret zammına ilişkin herkesin umutlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' sözleri olmuştu. Yeni asgari ücret gibi bu jest de merak konusu. İşte asgari ücrete ilişkin son dakika gelişmeler:
Bakan Selçuk 2020 asgari ücret zam oranını açıklayacak
Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti.
İşçi tarafı ne istiyor?
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.
Patronlar ne kadar zam öneriyor?
Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.