Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti zam oranı ve AGİ açıklanıyor

Asgari ücrete 2020 yılında gelecek olan zam miktarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da toplandı. Yeni asgarin ücretin tespit edileceği bu son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor. Toplantı bitiminde 2020 yılı asgari ücreti bakan tarafından son dakika açıklaması ile duyurulacak. 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödeme tablosu da açıklanacak. Asgari ücret zammına ilişkin herkesin umutlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' sözleri olmuştu. Yeni asgari ücret gibi bu jest de merak konusu. İşte asgari ücrete ilişkin son dakika gelişmeler: