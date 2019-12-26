Asgari ücret ve AGİ ne kadar 2020 Asgari ücret zam oranı için gözler saat 14:00'te

ASGARİ ÜCRET 2020 yılında ne kadar olacak sorusu bugün nihayet yanıtını buluyor. Dördüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kez toplanacak. Toplantı saat 14:00'da bakanlıkta yapılacak.7 milyon insan toplantıdan gelecek 2020 asgari ücret zam oranını bekliyor. 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti.