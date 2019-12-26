Asgari ücret ve AGİ ne kadar 2020 Asgari ücret zam oranı için gözler saat 14:00'te
2020 ASGARİ ÜCRET bugün belirleniyor. Asgari ücret net ve brüt ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak sorusu bugünkü toplantıda yanıtını bulacak. 7 milyon insanın gözü bugün saat 14:00'te yapılacak toplantıya çevrildi. Bugün hem asgari ücret hem de AGİ ödeme tablosu belirlenecek. Sendikalar 2 bin 578'de ısrarlı. İşte 2020 asgari ücretle ilgili detaylar...
ASGARİ ÜCRET 2020 yılında ne kadar olacak sorusu bugün nihayet yanıtını buluyor. Dördüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kez toplanacak. Toplantı saat 14:00'da bakanlıkta yapılacak.7 milyon insan toplantıdan gelecek 2020 asgari ücret zam oranını bekliyor. 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti.
Bakan Selçuk 2020 asgari ücret zam oranını açıklayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklanacak.
İşçi tarafı ne istiyor?
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.
Patronlar ne kadar zam öneriyor?
Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.