Asgari ücret pazarlığında kriz! '9 bin TL olsun' deyince neler yaşandı? Türk-İş imza atmazsa ne olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaklaşık 4 saat süren üçüncü toplantısından uzlaşma çıkması ve asgari ücret zammının açıklanması bekleniyordu. Ancak Türk-İş, "Teklifimiz 9 bin TL. Altındaki rakama imza atmayız" deyip masayı terk etti. Bundan sonra ne olacak? Türk-İş imza atmazsa asgari ücret kaç TL olacak?.. Asgari ücret zammını kim belirleyecek?.. İşte ayrıntılar...

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7 milyon çalışanı doğrudan tüm Türkiye'yi ise dolaylı olarak etkileyecek 2023 asgari ücret zammı pazarlıkları tıkandı. Dün üçüncüsü gerçekleşen ve asgari ücret zammının açıklanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeler 9 bin TL teklifinde düğümlendi. Komisyonda işçileri temsil eden Türk- İş’in Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret teklifimiz 9 bin TL oldu, altındaki rakam olursa masada olmayız” resti çekti.

4 saatlik toplantıdan karar çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yaparak asgari ücret konusunda son kez pazarlık yapması bekleniyor. Peki dünkü toplantıda neler oldu? Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Müzakere heyetleri toplantıda anlaşma sağlayamayınca, telefon trafiği başladı.

Bakan'ın odasında üçlü pazarlık

Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak başkanlık ederken, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç bakanlık etti. Masada anlaşma sağlanamayınca Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Bakanı Burak Akkol bakanlığa çağrıldı. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi.

Patronlar 9 bin TL'ye uzak

Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Türk-İş Başkanı Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Bakan Bilgin'in odasında da anlaşma olmayınca tekrar telefon trafiği başladı. Karar son toplantıya kalırken, işveren tarafının 9 bin TL teklife imza atması beklenmiyor.

Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabiliyor. Daha önce komisyon dışında, Bakanların tarafların başkanlarıyla veya Cumhurbaşkanı’nın tarafların üst yöneticilerini iknasıyla da görüşmelerde sonuca ulaşılmıştı. Asgari ücretle ilgili 4. toplantı sonunda kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.