Asgari ücret Temmuz 2022 zammı kaç lira belli oldu! Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması canlı

1 Temmuz 2022 itibariyle yeni asgari ücretin kaç lira olduğu belli oldu. Son dakika açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yapıyor. Yeni asgari ücret için işçi 6 bin lira isterken, işveren 5104 lira önermişti. Hükümet ise 5500 lira civarında uzlaşma sağlamaya çalıştı. Peki asgari ücret kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını canlı izleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE'de uzun yıllar sonra ilk kez asgari 1 yıl içinde ikinci kez zam yapıldı. Asgari Ücret Komisyonu 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti 3. toplantısında belirledi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren yeni rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklıyor. Yeni asgari ücretin açıklandığı basın toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı yayınla aktarılıyor. İşte milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretle ilgili açıklamalar:

Bakan Vedat Bilgin'in konuşmasıyla basın toplantısı başladı:

-Asgari ücret komisyonumuzu davet ettim çalışmalarını yaptı. Çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız diye söylemiştik.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:

-Samimiyetle bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorladık. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Belirlenen rakamların üzerine çıkma imkanı olanların çıkabilir. İki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. Bu birlikteliği anlatmanın kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Aralık ayında başlayan tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması aynen devam ediyor olacak. Yeni asgari ücret hayırlı olsun.

Vedat Bilgin: Asgari ücretin vergi diliminin dışında olması yansıyacaktır Kamu çalışanları da 300-350 lira ek gelir elde edecektir. Çalışanları koruma yaklaşımı olarak değerlendirilmesinin altını çizerim

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay:

-Biz taleplerimizi ilettik Sayın Cumhurbaşkanımız komisyonu topladınız. İnşallah toplum rahat eder biz de dua ederiz.



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1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan Asgari ücret nasıl belirlendi?

1 Temmuz 2022 itibariyle uygulanacak yeni asgari ücret, komisyonunun 3. toplantısıyla ortaya çıktı. Peki komisyonda kim ne önerdi masadaki rakamlar nasıldı?

İşçiler : Türk-İş asgari ücretin 6 bin lira olmasını istedi.

İşveren - TİSK asgari ücretin 851 liralık zamla 5 bin 104 liraya çıkarılmasını önerdi.

Hükümet - Bakanlığın tarafları yüzde 30'luk orta noktada, yani 5 bin 529 lirada buluşulmasını önerdi.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Resmi gazetede yayınlandı

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Asgari ücret 1 Ocak 2022'de kaç lira olmuştu?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.