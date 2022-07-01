Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret bakın kaç lira oluyor

Bugün 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret açıklanacak. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak et zamda. Asgari Ücret Komisyonu'nda Türk-iş, "6 bin 391 liranın altında kalmasın" dedi. Asgari ücrete yapılacak ek zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni asgari ücret zam ihtimalleri de ortaya çıktı işte rakamlar:

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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün net rakam ortaya çıkıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez biraraya gelecek ve rakamı belirleyecek. Yeni Asgari Ücret 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak. Bu konudaki karar da bugün resmi gazetede yayınlandı.

Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücreti komisyon değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Açıklama da İstanbul'da yapılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti duyuracağı basın açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un de olması bekleniyor.

Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Toplantıda kim ne dedi? İşçi ne istedi patronlar neye itiraz etti? Türk-İş, ilk 6 aylık enflasyonu zam teklifi olarak masada bir kez daha ilan etti. İşveren temsilcisi TİSK heyeti ise yüzde 20'lik zammı gündeme getirdi. Hükümet tarafı, enflasyonun yaklaşık yüzde 40 çıkacağı tahminiyle tarafları yüzde 30'luk orta noktada buluşturmaya çalışıyor. Ancak ikinci toplantıdan uzlaşma çıkmadı.

- TİSK, yüzde 36 enflasyona rağmen yıl başında asgari ücrete yüzde 50.5 zam yapıldığını, Temmuzda yüzde 20'lik bir zamla enflasyon kaybının telefi edilebileceğini belirtti. TİSK böylece asgari ücretin 851 liralık zamla 5 bin 104 liraya çıkarılması talebini ifade etmiş oldu.

- Bakanlığın tarafları yüzde 30'luk orta noktada, yani 5 bin 529 lirada buluşturabilmesi için zammın bin 276 liraya çıkarılması gerekiyor. İşveren, aradaki 425 liralık farkın devlet tarafından ödenmesi halinde formüle sıcak bakıyor.

- İşverenin yükünün 850 liradan bin liranın üzerine çıkarılması, devlet desteğinin ise 200-250 liraya düşürülmesi halinde dahi kamuya yükün aylık 4 ila 5 milyarı, 6 aylık 24-30 milyarı bulacağı hesaplanınca uzlaşma şimdilik sağlanamadı.

TEŞVİK 20'DEN AZ İŞÇİ İÇİN...

Toplantıda, devlet desteğinin sadece 20 kişi ve daha az işçi çalıştıran küçük işletmelere verilmesi gündeme gelirken, bu işletmelerin toplam işletme sayısının yüzde 91'ini oluşturduğu belirtildi. İşçi başına desteğin işsizlik fonundan ödenmesi bekleniyor.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Resmi gazetede yayınlandı

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.

İşte masadaki diğer formüller

Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.