Asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri zamlandı ne kadar oldu?

İşsizlik ödeneği arttı

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.