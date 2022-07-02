Asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri zamlandı ne kadar oldu?
Yeni asgari ücret belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı yeni asgari ücret net 5500 lira oldu. Asgari ücretin net 5 bin 500 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişikliğe gidilecek.
Asgari ücretin 2022'nin ikinci 6 ayında brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik yapılacak.
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
İşsizlik ödeneği arttı
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.
Kıdem tazminatı 6 bin 471 lira
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.