Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan 2022 yılı için uygulanacak asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İLk toplantı ne zaman? İşçiler ne kadar zam istiyor?. AK Parti zam oranı için ne dedi? Patronlar ne kadar zam verme taraftarı... İşte asgari ücret zammıyla ilgili tüm bilgiler...
Milyonlarca çalışan 2022 yılı için uygulanacak asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Tespit komisyonu dört kez toplanıyor ve son toplantıda asgari ücret rakamı açıklanıyor. 2020'de komisyonun ilk toplantısı 4 Aralık'ta yapılırken, son toplantı da 28 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu sene de komisyon toplantılarının Aralık ayında yapılması ve yılbaşına doğru 2022 yılına ilişkin asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
Milyonlarca çalışan "Asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının yanıt bulmasını bekliyor. Çalışanlar bu soruların yanıtlarını beklerken ekonomi yönetiminden ilk değerlendirmeler de geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının sunuşunda yaptığı değerlendirmede asgari ücreti gündemden çıkaracak bir düzenleme yapılacağını söylemişti.
Bilgin, "İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meslesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak. Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında anket yapıyoruz. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.