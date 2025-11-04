Asgari ücret ne kadar olacak? Geri sayım başladı
Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücret zammına odaklanırken, kritik süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye genelinde milyonları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek asgari ücret tespit görüşmelerinin kısa süre içinde başlaması ve takvimin netleşmesi bekleniyor.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücretin tespitine dair görüşmelerin başlaması ve takvimin işlemesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret güncel olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 525 liraya, yüzde 22 zam gelmesi halinde 26 bin 967 liraya yükselecek.
