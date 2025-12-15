BIST 11.454
Asgari ücret ile kaç altın geliyor? Geçmişte durum nasıldı? İşte 21 yıllık değişim...

Asgari ücretin altın karşısındaki alım gücü yıllar içinde belirgin biçimde geriledi; 2005’te yıllık asgari ücretle 31,5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu sayı 2024’te 11,2 altına kadar düştü.

DİSK-AR’ın “Asgari Ücret 2026 Araştırması” kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatları esas alınarak yapılan hesaplama, asgari ücretlinin altın bazında alım gücündeki uzun vadeli düşüşü ortaya koydu.

2000’li yılların ortasında zirve yapan altın karşılığı, özellikle son yıllarda belirgin bir erime yaşadı.2004: 27,7 altın.

2004: 27,7 altın

2005: 31,5 altın

2006: 23,6 altın

2007: 24,2 altın

2008: 23,6 altın

2009: 19,3 altın

2010: 17,3 altın

2011: 13,2 altın

2012: 13 altın

2013: 15,8 altın

2014: 17,1 altın

2015: 16,9 altın

