Asgari ücret ile kaç altın geliyor? Geçmişte durum nasıldı? İşte 21 yıllık değişim...
Asgari ücretin altın karşısındaki alım gücü yıllar içinde belirgin biçimde geriledi; 2005’te yıllık asgari ücretle 31,5 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu sayı 2024’te 11,2 altına kadar düştü.
DİSK-AR’ın “Asgari Ücret 2026 Araştırması” kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatları esas alınarak yapılan hesaplama, asgari ücretlinin altın bazında alım gücündeki uzun vadeli düşüşü ortaya koydu.
2000’li yılların ortasında zirve yapan altın karşılığı, özellikle son yıllarda belirgin bir erime yaşadı.2004: 27,7 altın.
2005: 31,5 altın
2006: 23,6 altın
2007: 24,2 altın
2008: 23,6 altın
2009: 19,3 altın
2010: 17,3 altın
2011: 13,2 altın
2012: 13 altın
2013: 15,8 altın
2014: 17,1 altın
2015: 16,9 altın