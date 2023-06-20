Asgari ücrette flaş gelişme! Komisyon acilen toplanıyor! Zamlı asgari ücret bugün açıklanabilir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplanıyor. Toplantı sonrası asgari ücrete zam rakamının da açıklanabileceği öğrenildi.. Masada iki rakam var. Aradaki fark ise sadece 500 TL...
7 milyondan fazla asgari ücretliyi doğrudan tüm Türkiye'yi dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dünkü yoğun trafiğin ardından bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı sonunda zamlı asgari ücretin açıklanabileceği öğrenildi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete Temmuz ara zammı hemen hemen belli oldu gibi. Dünkü ikinci tur görüşmenin ardından, Çalışma Bakanı, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla buluşmuş, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etmişti.
Asgari ücret pazarlığı sürerken, işçi kesimi ile işveren arasındaki uçurum giderek kapanıyor. 10.400 TL veren işveren sendikası TİSK ile 11.800 liradan pazarlık masasına oturan işçi sendikası Türk-İş arasındaki pazarlık belli bir aşamaya geldi.
Dolar bazında 6 ayda yüzde 20 eridi
tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, masadaki iki rakamı ve zam oranını açıkladı. TV 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bilgim var" dedi. Asgari ücret, 6 ayda dolar bazında yüzde 20,9 erimişti.