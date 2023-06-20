Asgari ücrette flaş gelişme! Komisyon acilen toplanıyor! Zamlı asgari ücret bugün açıklanabilir

7 milyondan fazla asgari ücretliyi doğrudan tüm Türkiye'yi dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dünkü yoğun trafiğin ardından bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantı sonunda zamlı asgari ücretin açıklanabileceği öğrenildi.