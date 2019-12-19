Asgari ücret için 3 işçi konfederasyonu ortak açıklama yapacak
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette sona gelindi. Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı öncesi 3 konfederasyon taleplerini duyurmak için bir araya geliyor.
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere yarın Türk-İş genel merkezinde buluşacak.
3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yarın saat 11.15'te ortak açıklama yapacak. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere Türk-İş genel merkezinde buluşacak.
"TALEPLER DUYURULACAK"
Ortak açıklamayla önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesinde taleplerini duyuracak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını önceki gün yaptı. Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı.
AYLIK GIDA HARCAMASI BELLİ OLMUŞTU
Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.