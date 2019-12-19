Asgari ücret için 3 işçi konfederasyonu ortak açıklama yapacak

3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yarın saat 11.15'te ortak açıklama yapacak. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere Türk-İş genel merkezinde buluşacak.