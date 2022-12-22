Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda ne kadar arttı? 2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti için 8 bin lira üzerinde net bir rakam bekliyor. Asgari ücret 2022 yılında rekor oranda zamlanmış olsa da dolar ve euro karşılığına bakıldığında en yüksek alım gücü 2016 yılındaydı. Asgari ücret gayri safi milli hasıla bazında da son 10 yılda büyük değişim gösterdi. Türkiye'de dolar bazında en yüksek asgari ücret son 20 yıl içinde 2016 senesindeydi. 2023 yılı asgari ücreti net 8500 lira olursa dolar bazında 2016 senesinin de üstüne çıkılacak.

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TÜRKİYE bugün 2023 yılı asgari ücretini öğrenecek. 8 bin liranının üstünde net asgari ücret açıklanacağına yönelik ihtimaller kuvvetli. Tahminler asgari ücretin yüzde 50 zamla 8250 lira olacağı yönünde. Eğer asgari ücret yüzde 54 zamla 8500 lira olura dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görülecek. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı.

Asgari ücret kaç dolar ediyor? Son 20 yıl

2016 yılında net 1300 lira asgari ücretin dolar karşılığı 448 dolardı. 2023 yılı asgari ücreti yüzde 50 ile net 8250 lira olursa dolar bazında karşılığı 441 ABD doları edecek. Net asgari ücret 2023 Ocak ayı için yüzde 54 zamla 8500 lira olursa 455 dolara çıkacak ve dolar bazında son 20 yılın en yüksek seviyesini görecek.

Son 10 yılda euro bazında asgari ücret

Son 10 yılda AB ülkeleri arasında brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişimi negatif olan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye euro bazında asgari ücret sıralamasında da son sıralarda yer aldı. Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 2 bin 313 euro ile Lüksemburg'da. 2012'de ülkede asgari ücret 1.801 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2,5 oldu.

Türkiye'de asgari ücret euro bazında son 10 yılda artış değil düşüş gösterdi. 2012 yılında asgari ücret 412 euro ederken, Temmuz'da gelen 2022 asgari ücret zammına rağmen 374 ediyor.

Asgari ücret brüt ve net 5 olası zam tablosu

2023 yılı asgari ücreti için olası 5 senaryo bulunuyor. Telaffuz edilen asgari ücret rakamları ile birlikte brüt ve işveren maliyeti de yükselecek. İşte o beş senaryola göre asgari ücretin brüt ve işveren maliyetleri tablosu: