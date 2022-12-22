BIST 5.460
DOLAR 18,67
EURO 19,88
ALTIN 1.089,27
HABER /  EKONOMİ

Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda ne kadar arttı? 2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor

Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda ne kadar arttı? 2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti için 8 bin lira üzerinde net bir rakam bekliyor. Asgari ücret 2022 yılında rekor oranda zamlanmış olsa da dolar ve euro karşılığına bakıldığında en yüksek alım gücü 2016 yılındaydı. Asgari ücret gayri safi milli hasıla bazında da son 10 yılda büyük değişim gösterdi. Türkiye'de dolar bazında en yüksek asgari ücret son 20 yıl içinde 2016 senesindeydi. 2023 yılı asgari ücreti net 8500 lira olursa dolar bazında 2016 senesinin de üstüne çıkılacak.

Abone ol

TÜRKİYE bugün 2023 yılı asgari ücretini öğrenecek. 8 bin liranının üstünde net asgari ücret açıklanacağına yönelik ihtimaller kuvvetli. Tahminler asgari ücretin yüzde 50 zamla 8250 lira olacağı yönünde. Eğer asgari ücret yüzde 54 zamla 8500 lira olura dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görülecek. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı. 

Asgari ücret kaç dolar ediyor? Son 20 yıl

2016 yılında net 1300 lira asgari ücretin dolar karşılığı 448 dolardı. 2023 yılı asgari ücreti yüzde 50 ile net 8250 lira olursa dolar bazında karşılığı 441 ABD doları edecek. Net asgari ücret 2023 Ocak ayı için yüzde 54 zamla 8500 lira olursa 455 dolara çıkacak ve dolar bazında son 20 yılın en yüksek seviyesini görecek. 

asgari ücret dolar

Son 10 yılda euro bazında asgari ücret

Son 10 yılda AB ülkeleri arasında brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişimi negatif olan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye euro bazında asgari ücret sıralamasında da son sıralarda yer aldı. Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 2 bin 313 euro ile Lüksemburg'da. 2012'de ülkede asgari ücret 1.801 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2,5 oldu.

asgari ücret euro

Türkiye'de asgari ücret euro bazında son 10 yılda artış değil düşüş gösterdi. 2012 yılında asgari ücret 412 euro ederken, Temmuz'da gelen 2022 asgari ücret zammına rağmen 374 ediyor. 

Asgari ücret brüt ve net 5 olası zam tablosu

2023 yılı asgari ücreti için olası 5 senaryo bulunuyor. Telaffuz edilen asgari ücret rakamları ile birlikte brüt ve işveren maliyeti de yükselecek. İşte o beş senaryola göre asgari ücretin brüt ve işveren maliyetleri tablosu:

2023 asgari ucret zammi

ÖNCEKİ HABERLER
Herkes merak ediyordu bakın covid sonrası neden koku kaybı oluyormuş
Herkes merak ediyordu bakın covid sonrası neden koku kaybı oluyormuş
Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi! Tüm başsavcılıklara gönderildi
Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi! Tüm başsavcılıklara gönderildi
Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu
Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu
Hac kotası ne zaman belli olacak? Diyanet'ten son açıklama
Hac kotası ne zaman belli olacak? Diyanet'ten son açıklama
Kargoya verilen derin dondurucuda bulundu!
Kargoya verilen derin dondurucuda bulundu!
Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu tepki çekti Dağlıca katliamı manşetini paylaştı Suriye mesajı mı verdi
Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu tepki çekti Dağlıca katliamı manşetini paylaştı Suriye mesajı mı verdi
Asgari ücret zammı net brüt ve işverene maliyeti! 2023 Asgari ücret tablosuna bakın
Asgari ücret zammı net brüt ve işverene maliyeti! 2023 Asgari ücret tablosuna bakın
Tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi
Tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi
Kart sahipleri aman dikkat hepsi silinecek! 31 Aralık son gün
Kart sahipleri aman dikkat hepsi silinecek! 31 Aralık son gün
Yeni Akit ve Yeni Şafak'tan Meral Akşener'in 'aramıştınız' iddiasına yanıt
Yeni Akit ve Yeni Şafak'tan Meral Akşener'in 'aramıştınız' iddiasına yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika 'terör soruşturması' açıklaması! Canan Kaftancıoğlu da var
Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika 'terör soruşturması' açıklaması! Canan Kaftancıoğlu da var
Fatih Terim efsaneler arasına giriyor! Golden Foot ödülü öncesi ayak izi alındı
Fatih Terim efsaneler arasına giriyor! Golden Foot ödülü öncesi ayak izi alındı