Asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı kaç liraya yükseldi 65 yaş aylığına kaç lira zam geldi

Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira, brüt olarak ise brüt 3 bin 577 lira olarak açıklandı... Yaklaşık yüzde 21'lik zammı beğenen de var, az oldu diyen de... Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok konu için temel gösterge niteliğinde. Yani, asgari ücret artınca yalnızca asgari ücretlinin eline geçen net rakamda değil, çalışma hayatındaki pek çok noktada değişiklik oldu. 65 yaş aylığı alanlar, gelir testi yaptıracaklar, borçlanma yapacaklar, işsizlik maaşı alacaklar bile asgari ücretteki değişimden etkilendiler. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücretin neleri değiştireceğini açıkladı.