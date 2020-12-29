Asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı kaç liraya yükseldi 65 yaş aylığına kaç lira zam geldi
2021 asgari ücreti net 2.825 lira, brüt 3 bin 577 lira oldu. Asgari ücret artışıyla birlikte İşsizlik Maaşı ve Yaşlı Aylığı olarak bilinen 65 yaş üstü ücreti de arttı. Yeni işsizlik maaşı en düşük ne kadar? 65 yaş üstü aylığı almak için en az gelir kaç lira olmalı? En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? İŞte ayrıntılar...
Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira, brüt olarak ise brüt 3 bin 577 lira olarak açıklandı... Yaklaşık yüzde 21'lik zammı beğenen de var, az oldu diyen de... Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok konu için temel gösterge niteliğinde. Yani, asgari ücret artınca yalnızca asgari ücretlinin eline geçen net rakamda değil, çalışma hayatındaki pek çok noktada değişiklik oldu. 65 yaş aylığı alanlar, gelir testi yaptıracaklar, borçlanma yapacaklar, işsizlik maaşı alacaklar bile asgari ücretteki değişimden etkilendiler. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücretin neleri değiştireceğini açıkladı.
Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı?
Asgari ücret 2016 yılına kadar yılda bir kez ancak altışar aylık dönemler için belirleniyordu. 2016 yılından itibaren ise asgari ücret yıllık olarak belirlenmeye başlandı. 2021 yılı için de asgari ücret yıllık olarak belirlendi. Yani temmuz ayında asgari ücret artmayacak.
Bağ-Kur prim ödemeleri de artacak
Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.
En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu?
2021 için SGK genelgesinin yayımlanması ile rakam net olarak belirlenecek. Ancak yaklaşık olarak 2021’de Bağ Kur’lunun en düşük SGK primi 1234.24 TL olacak. 5 puanlık indirim Bağ Kur’lular için de uygulandığı için primini düzenli ödeyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı 1055.36 TL’ye düşecek.